Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!

Üsküdar'da sahipsiz köpeği silahla yaralayan zanlıya gözaltı

İstanbul Üsküdar'da bir köpeğe kurşun yağdırıp yaralayan zanlı yakalandı. Evinde 2 tabanca ve çok sayıda fişek bulunan şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı

Giriş: 25.04.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!
Parktaki köpeğe kurşun yağdıran zanlı yakalandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Üsküdar'da köpeğine saldıran sahipsiz köpeği silahla vurarak yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'nde 18 Nisan tarihinde, saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir köpek bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Mahalleye giden polislerin incelemesinde, yaralı köpeğin Y.E.D. isimli bir kadın tarafından veterinere götürülüp tedavi ettirildiği anlaşıldı.

Olay yerinde bulunan D.U.E. ve İ.Y. ile yapılan görüşme sonucu, yaralanan köpeğin H.Ç'nin köpeğini ısırdığı için bu kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandığı anlaşıldı.

Zanlı H.Ç. 24 Nisan'da evinde yakalandı. Zanlının evi ile ofisindeki aramalarda 2 tabanca ile 33 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adliyeye sevk edilen H.Ç. serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kayboldu
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kayboldu
Sudan'da Mısırlı diplomat öldürüldü
Sudan'da Mısırlı diplomat öldürüldü
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ölü
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.