Parkta dehşet! Kavgayı izliyordu!

İstanbul'da, önceki gün saat 22.30 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kalabalık bir grup Taşkızak Parkı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
KAVGAYI İZLERKEN VURULDU
İHA'da yer alan habere göre kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kavgaya karışan bir kişinin bıçakla, kavgayı izleyen bir kişinin de silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
AĞIR YARALANDI TEDAVİ ALTINDA
Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, kavgayı dağıttı. O esnada polisi gören ve birinin elinde silah olan 4 kişi kaçmaya başladı. Havaya 1 el uyarı ateşi de açarak “dur” ihtarında bulunan yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlılar izlerini kaybettirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptığı araştırmada, izne çıkan arkadaşının yerine 1 haftalığına durakta telefonlara bakan 59 yaşındaki Türkhan Türel’in, kavgayı izlediği esnada karnına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandığı ve otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaştı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Hemen ameliyata alınan Türel’in, kurşunun omuriliğine isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde bulunan 1 adet kovan ve birkaç bıçağa ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ÇOCUKLU AİLE DE DEHŞETİ YAŞADI
Görüntülerde, kavgaya karışan şüpheliler ve eli silahlı şahıs parka doğru yürüyor. Vurulan adam ise şahısların arkasından parka bakıyor. Koşuşturmaca sonrası parkta çıkan kavgada silah ateşleniyor. Bazıları panikle koşarak kaçmaya başlıyor. Kavgayı izleyen adam ise vurularak yere eğiliyor. Çocuklu bir aile ise yere yatıyor. Vatandaşların panik yaşarken, bazı vatandaşlar adamın yanına geliyor.
8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan yaşı küçük Çağdaş G.’nin bıçakla elinden yaralanması sonucu hastaneye gittiğini belirledi. Buradan yola çıkan Şişli polisi, küçük yaşlardaki Ali Arda A., Şeyhmus T., Delil E.’yi hastanede, Baran Ü., Bektaş E. ve Kayrahan Sencer Ü.‘yü Feriköy Polis Merkezi Amirliği’nde ve ertesi gün sabah saatlerinde ise Sertaç Ç.’yi evinde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşı küçük 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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