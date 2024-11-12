Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Park halindeki minibüste şüpheli ölüm | Son dakika haberleri

        Park halindeki minibüste şüpheli ölüm

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir minibüste bir kişi ölü bulundu. Vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan cesedin 55 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'a it olduğu belirlendi. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki minibüste şüpheli ölüm
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta park halindeki minibüsten ağır kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araca giren ekipler, vücudunda delici veya kesici alet yarası bulunmayan bir cesetle karşılaştı.

        55 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'a ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #ceset
        #şüpheli ölüm
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Habertürk Anasayfa