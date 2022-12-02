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Park halindeki araçta cansız beden bulundu

Kahramanmaraş'ta, park halindeki otomobilde cansız beden bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen kişinin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

Giriş: 02.12.2022 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Park halindeki araçta ölü bulundu
İHA

Kahramanmaraş'ta, park halindeki araç içerisinde cansız beden bulundu.

Olay, Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, stabilize yolda park halindeki aracın sürücüsünün hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, hayatını kaybeden şahsın 49 yaşındaki Zaittin K. olduğu tespit edildi. Vücudunda yara ya da darp izi bulunmayan Zaittin K.'nin cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Zaittin K.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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