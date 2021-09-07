DHA

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların araçlarına yapılan zararı ihbar etmesi üzerine Dumlupınar ve Muradiye mahallelerinde çalışma yaptı.

DHA'nın haberine göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi´nde park halindeki 22 aracın lastiklerinin kesildiği saptandı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu şüphelinin S.K. olduğu belirlendi.

Polisin gözaltına aldığı S.K.'nin araçlara verdiği zarar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.