UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda PSG, Real Madrid'i konuk ediyor. PSG'de Neymar cezası nedeniyle forma giyemiyor.

PSG: 2 - REAL MADRID: 0 (14' ve 33 Di Maria)

(İlk yarı sona erdi...)

SAAT: 20.00

HAKEM: Anthony Taylor

STAT: Parc des Princes

YAYIN: beIN SPORTS 2

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi

YEDEKLER: Rico, Kurzawa, Diallo, Kouassi, Paredes, Herrera, Choupo-Moting

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

REAL MADRID: Courtouis, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Kroos, Casemiro, Rodriguez, Bale, Hazard, Benzema

YEDEKLER: Areola, Odriozola, Adrian, Vazquez, Jovic, Vinicius Junior, Rodrygo

TEKNİKDİREKTÖR: Zinedine Zidane

REAL MADRID, DEVLER LİGİ'NİN EN BAŞARILISI!

Real Madrid kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupaya uzanamadı.

40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI, 22'Sİ KUPA KAZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.