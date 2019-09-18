Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oluyor. Cimbom'da Younes Belhanda sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

CLUB BRUGGE: 0 - GALATASARAY: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Jan Breydel

SAAT: 19:55

HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)

YAYIN: BeIN Sports 1

CLUBBRUGGE:Mignolet, Ricca, Deli, Mitrovic, Mata, Vanaken, Rits, Vormer, Diatta, Bonaventure, Okereke

YEDEKLER: Ethan Horvath, Sobol, Balanta, Mechele, Tau, Diagne, Openada

TEKNİKDİREKTÖR: Philippe Clement

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ömer, Donk, Emre, Adem, Andone

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

MUHABİRİMİZ ERHAN KAAN ADIGÜZEL, BELÇİKA'DAN AKTARIYOR

Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel, Belçika'dan son gelişmeleri sizler için aktarıyor:

GÖZLER FALCAO'DA

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

BELHANDA SAKAT

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

HEDEF 100. GALİBİYET

Galatasaray, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda gruplarda yer alma hakkı almıştı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu’nda Fransa’dan Paris Saint Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugge ile mücadele edecek.

GRİ FORMAYLA SAHADALAR

Galatasaray, Club Brugge maçına gri formasıyla çıkacak. Sarı-kırmızılılar, göğsünde ise Avrupa kupası maçlarındaki yeni sponsoru Turkish Airlens yer alacak.

AVRUPA KUPALARINDA 280. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 73 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 279 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü. Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 111. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 110 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

16. KEZ GRUPLARDA

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

AVRUPA'DA İKİ KUPASI VAR

Galatasaray'ın Avrupa'da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı.

Aslan, Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

CLUB BRUGGE İLE 3. KEZ

Galatasaray, Club Brugge ile 3. kez karşılaşıyor. İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda aynı grupta yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002'de İstanbul'dan oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002'de Belçika'da birbirlerine rakip oldu ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu.

2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 gole de engel olamadı.

FATİH TERİM'LE 73. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 48. KEZ KENARDA

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Fatih Terim’in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye’nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal’i geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid’e elendi.