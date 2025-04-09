Paris Saint-Germain (PSG) - Aston Villa: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. Rogers'ın golüyle yenik duruma düşen Fransız devi, Doue, Kvaratskhelia ve Nuno Mendes'in golleriyle geri dönüp rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'de İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti.
PSG, yenik duruma düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak Birmingham'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Aston Villa 35. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle öne geçerken, PSG bu gole 39'da Desire Doue'nin şık golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan PSG, Kvaratskhelia'nın 49. dakikada attığı harika golle 2-1 öne geçti. 90+2'de Nuno Mendes'in golü skoru belirledi: 3-1.
Aston Villa ile PSG arasındaki rövanş mücadelesi 15 Nisan Salı günü Villa Park'ta oynanacak.