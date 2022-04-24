Ligue 1'de lider PSG, Lens ile evinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince 0-0'lık eşitlik bozulmadı.

Lens'ta Kevin Danso 57. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika sonra Lionel Messi ceza sahası dışından şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Lens'ta 88. dakikada Corentin Jean skora dengeyi getiren golü attı ve maçın sonucu söyledi: 1-1.

Bu sonuçla puanını 78'e yükselten PSG, tarihindeki 10. lig şampiyonluğunu ilan etti.