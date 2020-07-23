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Hijyen beklentisini karşılayan ürünlerin özellikle koronavirüs salgının damga vurduğu son dönemde ön plana çıktığını kaydeden Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi kısa sürede tüketici ihtiyaç ve taleplerinde değişikliklere neden oldu. Tüketici artık maksimum hijyeni sağlayacak, kendisini daha fazla güvende hissettirecek ürünler istiyor” dedi.

Vestel olarak 8 merkezdeki 1700 kişilik Ar-Ge mühendisi kadrosuyla gıda israfını önleyen, daha az enerji ve su tüketen ürünler tasarlarken, sağlıklı yaşam beklentilerine cevap vermeye de odaklandıklarını belirten Erdoğan, “Yeni lanse ettiğimiz günışığı teknolojisine sahip ürünlerimiz kısa sürede yoğun taleple karşılaştı. Bu da müşteriyi merkeze alan teknoloji üretiminin bir sonucu” ifadelerini kullandı.

Vestel’in güneş ışığından ilham alarak geliştirdiği “Gün Işığı Teknolojisi” de buzdolabı içindeki havayı temizliyor ve gıdaların temas ettiği hava kalitesini artırıyor. Bu sayede gıdalar, daha uzun süre ve doğal bir şekilde korunabiliyor. Bu teknoloji bulaşık makinesinde ise yaydığı doğal ışık ile bulaşıklarda ekstra hijyen sağlıyor.

SU YERİNE GÜNEŞ IŞIĞI KULLANIYOR

Bu teknoloji çamaşır makinelerinde ise Gün Işığı, Hızlı Gün Işığı, Susuz Gün Işığı ve Bebek Kıyafeti adında dört farklı programla, çamaşırlara özel ışık vererek, su kullanmadan sterilizasyon sağlıyor.

‘Susuz Gün Işığı’ adı verilen ve özel tambur hareketleriyle her yüzeyin gün ışığına maruz kalmasını sağlayan program sayesinde yıkamaya ihtiyaç duyulmadan, sadece özel ışıkla 29 dakikada çamaşır, ayakkabı, kağıt para, kredi kartı, cüzdan gibi günlük hayatta sık temas edilen birçok eşya kolayca hijyenik hale geliyor. Vestel’in geliştirdiği gün ışığı teknolojisi Inverter klimalarda da çok kademeli filtreleme sistemiyle birlikte kullanılıyor.