Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya! Mahmut Bozteke kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya! Mahmut Bozteke kimdir?

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı. Mahmut Bozteke, gösterdiği başarılı performansla Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Peki, Mahmut Bozteke kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte milli sporcu Mahmut Bozteke hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 23:46 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya Mahmut Bozteke'den geldi. Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yaşanan bu gelişme milli sporcu Mahmut Bozteke'nin hayatını ve kariyerini gündeme getirdi. Peki, "Mahmut Bozteke kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

        • 2

          MAHMUT BOZTEKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          Mahmut Bozteke 05 Mart 1997’de dünyaya gelen Türk paralimpik tekvandocudur. Mahmut Bozteke, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen 2016 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 61 kiloda K44 sınıfında bronz madalya kazandı.

        • 3

          İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen 2017 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 61 kg K44 sınıfında yarışmasında gümüş madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı. K44 61 kg’da İtalya’dan Antonio Bossolo’yu 14-2 öndeyken hakemin kararıyla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Mahmut Bozteke, oyunlarda ilk kez yer alan para taekwondoda madalya kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Habertürk Anasayfa