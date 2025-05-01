Mağdur olduklarını belirten Ali Altındar da "Paramızı alamıyoruz, mağduruz. Sabahtan beri burada aç, susuz bekliyoruz. Bizi kandırıyorlar, telefonlarımızı açmıyorlar. Burada daha önce iş yapan ekip de paralarını alamamış ve mağdur olmuş, bizler de şu anda o durumu yaşıyoruz. Geçen senelerde de bu firmanın farklı bir işni yaptım ondan da paramı alamamıştım ve mahkemeye vermiştim. Hala sonuç bekliyorum, mağdurum" diye konuştu.