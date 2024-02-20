Parakürek Milli Takımı, Avrupa’da bir ilk için mücadele edecek - Diğer Haberleri

Parakürek Milli Takımı, Avrupa’da bir ilk için mücadele edecek - Diğer Haberleri

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Çekya’nın başkenti Prag’da 23-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve Dünya Salon Kürek Şampiyonası ile birlikte gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Salon Kürek Şampiyonası’nda Para Kürek Milli Takımı, ilk kez boy gösterecek.

4 para milli sporcunun 5 farklı kategoride yarışacağı yarışlarda Para Kürek Milli Takımı, tarihte bir ilki gerçekleştirmek için kürek başı yapacak.

Salon Küreği kategorisinde ilk kez yarışacak Para Kürek Milli Takım kafilesi şu şekilde:

Parakürek Kadınlar

Yurdagül Dinanet - PR2 women 2000m

Parakürek Erkekler

Yiğit Doğukan Bozkurt - PR2 men 2000m ve PR2 men 500m

Hüseyin Börü - PR2 men 2000m

İbrahim Hayati Selvi - PR3 men 2000m

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 2023 yılının Nisan ayında Para Kürek branşını oluşturulmasının ardından kurulan Para Kürek Milli Takımı, geçtiğimiz yıl Dünya Deniz Küreği Şampiyonası’nda dördüncülük elde etmişti.