Türkiye'nin vergi oranları da yüksek olduğu için kaçak alkol ve sigara ile başı belada. Kaçakçılar akla hayale gelmedik yöntemler geliştirirken devletin de eli boş durmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelin İdaresi Başkanlığı Darphane Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde İzmir'de kurulan yeni bandrol üretim tesisleri ile para teknolojisinde kullanılan teknoloji ile sahtecilerin yolları epey kesiliyor. Bu iki alanda yeni geliştirilen 17 güvenlik noktası bulunan para üretiminde kullanılan teknoloji ile üretilen bandroller ile kaçak ve sahteye önemli darbe vuruldu. Yeni tesislerde, dünyada başka örneği olmayan makineler ile üretilen bandroller çalınsa bile ürünle temas ettiğinde sistem işlemeye başladığı için sahte ürün anlaşılacak. 1000 denetçinin elindeki makinelerin yanı sıra eylülde hayata geçecek uygulama ile cep telefonları ile baktığımızda alkol veya sigaranın kaçak olup olmadığını hemen anlayacağız. Ürünlerin nerede ne zaman üretildiği kaç tane olduğu veya ne kadar olduğunu telefondan görebileceğiz. Banknotlarda olduğu gibi yüksek güvenlik kriterleriyle, özel bir üretim ve baskı teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil bandroller, çıplak gözle kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Böylece tüketicilerin her biri adeta ‘denetçi’ oluyor. Yeni bandrolleri farklı açılardan değişen görüntüsü sayesinde sahte bandrollerden ayırmak çok daha kolay.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin

125 MİLYAR GÜVENCE ALTINDA

Yeni bandrollerin amacı elbette kaçağın önüne geçerek bir yandan vergi kaybını önlemek diğer yandan sahte sık sık ölümlere de neden olduğu için vatandaşın sağlığını korumak. Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar TL’lik kısmını güvence altına da aldıklarını belirtti.

PARA ÜRETİMİ İLE AYNI TEKNOLOJİ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen yeni nesil bandrollerin kullanımına başlandı. Yeni nesil bandroller, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, teknoloji, yüksek güvenlik ve tasarım özellikleriyle hem tüketicileri koruyor hem de devletin vergi kaybının önüne geçiyor. Yeni nesil bandrollerin temel özelliklerinin başında yırtılınca yeniden kullanılamaz ve kopyalanamaz olması, herkes tarafından kolaylıkla uygulama üzerinden kontrol edilebilir olması geliyor. Yeni nesil bandroller, Avrupa’nın en büyük bandrol üretim tesisi olma özelliğini taşıyan İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada, merkez bankalarının sahip olduğu yüksek güvenlik standartlarıyla üretiliyor.

'GELİR KAYBINI ÖNLEYECEĞİZ'

Fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Yasir Şahin, “Türkiye’de son 14 yıldır aynı bandroller kullanılıyordu ama gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Yapılan bu yeni düzenlemenin temel amacı; sigara ve alkollü içkilerde kayıp kaçak oranlarının azaltılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sahteciliğin ortadan kaldırılmasıdır. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(soldan sağa)

DNS Bilgi Teknolojileri Direktörü Hamdi Baydar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ. Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz, DNS Operasyon ve İşletme Direktörü Alper Göknar

YATIRIM TUTARI 600 MİLYON LİRA

Yeni nesil bandrol için yapılan toplam yatırımın tutarı 600 milyon TL’ye ulaştı. Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleşen bu yatırımın 250 milyon liralık kısmını, son teknolojiyle ve üstün güvenlik sistemiyle bandrol üretimi yapan, İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika oluşturdu. Sahadaki yatırımların tutarı ise 350 milyon TL oldu. 10 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrika, Avrupa’nın en büyük bandrol üretim tesisi konumunda. 25 milyar adet üretim kapasitesi bulunan tesiste, 200’e yakın fazla üretici ve ithalatçı firmada bulunan 400’ün üzerinde üretim hattı ve 7 bin 200 farklı ürün için yılda 10 milyar adet bandrol üretimi yapılacak.

Yüksek güvenlikli mürekkep teknolojisin kullanıldığı fabrikada hibrit baskı teknolojilerine sahip sayılı baskı tesisinde bulunan makinelerle üretim yapılıyor. Çok hassas bir ürün olan kâğıdın bandrol üretimindeki önemli fonksiyonu sebebiyle kaliteli bir baskı yapılabilmesi için çok özel bir iklimlendirme sisteminin de oluşturulduğu fabrika, aynı zamanda akıllı bina sistemleri ile donatılmış bir üretim tesisi olma özelliği de taşıyor.