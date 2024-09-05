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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Para Okçuluk'ta Milli takım finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Para Okçuluk'ta Milli takım finalde

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, çeyrek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:38
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        Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda çeyrek finale yükseldi.

        Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakaları başladı.

        Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, son 16 turunda Ukrayna'yı 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Türkiye, çeyrek finalde TSİ 16.40'ta İran'la karşılaşacak.

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