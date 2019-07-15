BBVA Başkanı Carlos Torres Vila, İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, İspanya Bankalar Birliği CEO'su Jose Maria Roldan, Peru'nun Eski Maliye Bakanı David Tuesta gibi önemli isimlerin de konuşmacı ve moderatör olarak boy gösterdiği EduFin 2019'da önemli bulgular ve veriler paylaşıldı.

Madrid'de düzenlenen zirvenin açılışında konulan BBVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel Ekonomi ve Kamu İşleri Başkanı Jose Manuel Gonzalez Paramo, borç seviyesinin kriz öncesi en yüksek noktada olduğunu belirterek finansal eğitimin önemine dikkat çekti.

Paranın en büyük stres kaynağı olduğunu belirten Paramo, konuşmasında "Eğitime yapılan yatırımın toplumların elde edebileceği en yüksek getiri" dedi. Paramo'nun tespiti Grameen tarafından yayımlanan rapordaki verilerle de örtüşüyor.

FİNANSAL STRES VE SAĞLIK PROBLEMLERİ

Rapora göre maddi stresin yüksek olduğu kişilerde başağrısı ve mide ülseri riski düşük streslilere göre 3 kat, uyku bozukluğu ve kalp krizi riski ise 2 kat daha fazla. Depresyon ve anksiyete bozuklukları ise finansal stres yükseldikçe 6-7 kat artabiliyor.

Araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre daha fazla stres rapor ediyor. Uyku sorunu çektiğini belirten erkeklerin oranı % 40 düzeyindeyken, kadınlarda bu oran % 50'nin üzerinde.

Bağımsız ekonomi düşünce kuruluşu Bruegel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Maria Demertzis de finansal okuryazarlıkla toplumsal kalkınmanın ilişkisine yönelik önemli veriler paylaştı.

DAHA İYİ OKURYAZARLIK DAHA YÜKSEK GELİR

Demertzis'in, Dünya Bankası ve Global Finlit araştırmasına dayanarak paylaştığı verilere göre finansal okuryazarlık puanı 50'nin altında olan ülkelerde kişi başına düşen yıllık gelir 10 bin doların altında kalırken, finansal okuryazarlık seviyesi arttıkça gelir de artıyor. 70 puanın üzerinde skora sahip olan kişilerin yıllık geliri minimum 50 bin dolar olarak görülüyor.

Eurostat ve S&P verilerine göre, finansal okuryazarlık arttıkça gelir adaletsizliği de azalıyor. Benzer şekilde, bireylerin gelir grubu ya da sınıf değiştirmesini gösteren toplumsal hareketlilik (social mobility) de finansal okuryazarlıkla doğrudan ilişkili.

Bireylerin matematik becerileri ve sosyo ekonomik birikimleri göz önüne alınarak ortaya çıkan bulgularda İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya, Finlandiya gibi ülkeler bu açıdan oldukça önde.

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde de dahi finansal okuryazarlık oldukça düşük seviyelerde seyredebiliyor. Katılımcılar arasında interaktif bir uygulama üzerinde yapılan mini testte dahi bazı sorularda şaşırtıcı derecede yanlış cevap verildiği görüldü.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos (solda) ve BBVA Başkanı Carlos Torres Vila (sağda)

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un açıkladığı araştırma sonucuna göre İspanyolların bireylerin yüzde 42'si enflasyon, yüzde 54'ü bileşik faiz ile ilgili soruları yanıtlayamıyor. de Cos, OECD ortalamasının da benzer olduğunu belirtiyor.

İspanya, bu nedenle finansal okuryazarlığı artırmak için 2012 yılından bu ana lise düzeyinde hem öğrenci hem de öğrencilere yönelik zorunlu eğitim vermeye başlarken; bu sayede tasarruf, ödeme yöntemleri, sorumlu tüketim ve bankacılık konusundaki bilincin yükseldiği ifade edildi.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ise hayattaki hedefler için paranın bir engel değil başarılı olmak için bir yardımcı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Finansal okuryazarlık eğitiminin eşitsizliği ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı artırmak için en iyi etmen olduğunu söyleyen Vila, bu sayede kişilerin paralarıyla ne yapacağına dair daha doğru kararlar verebileceğini ve finansal durumlarına daha hakim olarak yeni fırsatlara erişebileceğini vurguladı.

2008 yılında BBVA'nın başlattığı finansal eğitim programından 10 yılda 13 milyon kişinin faydalandığı açıklayan Vila, özellikle Latin Amerika'daki başarılara dikkat çekti ve kıtada, başta kadınlar olmak üzere ekonomik açıdan kırılgan kişilere 12 milyar dolarlık 'verimli' kaynak sağlandığını, bu sayede pek çok başarı hikayesinin yazıldığını açıkladı.