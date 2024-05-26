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        Haberler Dünya Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: Ölü sayısı 670'e çıktı

        Papua Yeni Gine'de heyelan faciası: Ölü sayısı 670'e çıktı

        Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:05
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        Papua Yeni Gine'de heyelan faciası
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        Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana geldi. 150 evin toprak altında kaldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının da 670'e çıktığı kaydedildi.

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, ülkedeki toprak kaymasına ilişkin son durumu aktardı.

        Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

        Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti.

        Yetkililer, ayrıca toprağın "stabil olmamasının" kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.

        Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape de konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

        "3 BİN 900 KİŞİ ETKİLENDİ"

        Enga eyaleti il yöneticisi Sandis Tsaka ise toprak kaymasından 3 bin 900 kişinin etkilendiğini söyledi.

        Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor" dedi.

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        #Papua Yeni Gine
        #Heyelan
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