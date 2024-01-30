Papa'dan Loren'e Ayasofya
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kadim yapı, geçmişten günümüze; aralarında Papa, kraliçe ve film yıldızlarının da olduğu birçok ünlü tarafından da ziyaret edildi. Onların kimler olduğunu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1900'ün başlarındaki fotoğrafları eşliğinde sizler için derledik
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İtalyan film yıldızı Sophia Loren (25 Nis 1974)
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Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Zhu Rongjin, eşi Lao An (17 Nisan 2002)
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Hollanda Kraliçesi Beatrix, Veliaht Prensi Willem Alexander ve eşi Prenses Maxim (1 Mart 2007)
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Almanya Başbakanı Angela Merkel (30 Mart 2010)
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Norveç Kralı 5. Harald ile Kraliçe Sonja (7 Kasım 2013)
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Papa Franciscus (29 Kasım 2014)
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Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlos Caetano Bledorn Verri (13 Kas 2014)
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FIBA EuroBasket 2022 Maskotu (19 Ağu 2022)
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