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        Haberler Gündem Güncel Panikleyip 7. kattan atladı | Son dakika haberleri

        Panikleyip 7. kattan atladı

        Ataşehir'de bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı sırasında doğalgaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi. Olay nedeniyle paniğe kapılan 22 yaşındaki Dursun Erol korkuyla 7'inci katın camından atlayarak ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 23:44 Güncelleme: 11.05.2025 - 23:44
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        Panikleyip 7. kattan atladı
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        22 yaşındaki Dursun Erol'un camdan atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.

        Ocağın montajını yapan Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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