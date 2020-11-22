Eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yoğun mesaisi devam ediyor. Karadeniz'de palamutla sezona hızlı giriş yapan balıkçılar, Ege'de ise sardalya ile umduğunu buldu. Kasım ayının ilk haftalarında yaşanan kefal bolluğuyla kasaları dolduran Egeli balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor.
Balıkçılar şimdi dört gözle denizlerin soğumasıyla hamsinin gelişini bekliyor.
Gece gündüz demeden avlanan balıklar, sabahın erken saatlerinde İzmir Su Ürünleri Hali'ne getiriliyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı mezatlardan sonra kasalarla kamyonlara yüklenen balıklar tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.
Çeşitli balıkların görücüye çıktığı haldeki yoğunluk öğlen saatlerine kadar devam ediyor
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezonun başından beri vatandaşın balığa ilgisinin hiç azalmadığını söyledi.
Geçen yılın kayıtlarına göre İzmir'deki halden 55 bin ton ürün çıkışının yapıldığını aktaran Çakan, "İstanbul ise 35 bin tonda kaldı. Bursa çok daha geride. Bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyedeyiz. Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.
SARDALYA BEREKETİ DEVAM EDİYOR
Çakan, Karadeniz'de hamsi sezonunun yavaş yavaş başladığına işaret ederek, Ege'de ise yıllardır süre gelen sardalya bereketinin devam ettiğini vurguladı.
Balık haline gelen bireysel tüketici sayısında da ciddi artış olduğunu dile getiren Çakan, özellikle hamsi ve sardalyada tüketicinin taleplerine yetişemediklerinin altını çizdi.
Çakan, Ege'de balık çeşidinin fazla olduğunu ifade ederek, "Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Fiyatlardan da herkes memnun. Balıkçı da tüketici de." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!