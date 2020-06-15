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Panasonic, İngiltere'nin Cardiff'teki tesisinde COVID-19 hastalarına yardımcı olmak için 80 prototip solunum cihazı ürettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) olarak da bilinen acil solunum desteği, Carmarthen'deki Glangwili Hastanesi'nden Dr. Rhys Thomas ve mühendislik firması CR Clarke & Co.'dan Maurice Clarke tasarladı.

Üretim merkezinde görev alan Panasonic çalışanları, Galler hükümetinin isteği üzerine tüm gün parça temin etmeye, cihazları üretmeye ve bu cihazları klinik denemelerde kullanmaya başladı.

Cihazın, ilk olarak İngiltere'de kullanılan tüm ilaçların ve tıbbi cihazların düzenlenmesinden sorumlu olan Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın bir yürütme ajansı olan İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı tarafından onaylandığı kaydedildi. Klinik denemeleri devam eden cihazdan, ihtiyaç halinde bin adet daha üretilebileceği belirtildi.



Panasonic Ev Cihazları Birimi Direktörü Robert Blowers, konuyla ilgili olarak, "Bu zor zamanlarda becerilerimizi ve tesisimizi kullanarak yardımcı olabileceğimiz bir alan olup olmadığını öğrenmek için Galler hükümeti'yle iletişime geçtik ve onlar da bu isteğimizi olumlu karşıladı. Oluşturulan ekip, resmi tatillerde ve hafta sonlarında da cihazın üstünde çalıştı. Çok çeşitli yapımızdaki farklı alanlarda görev alan insanların bu soruna cevap vermek için bir araya gelmesini görmek mutluluk verici. Cihazların seri üretimi için hazırda bekliyoruz ancak asla ihtiyaç duyulmamasını umuyoruz" dedi.