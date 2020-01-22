Peters, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, Anderson’ın son 40 yılda ilgi duyduğu tek kadın olduğunu söyleyerek, “Pamela bir sanatçı olarak hiçbir zaman tam potansiyelini ortaya koymadı. Henüz gerçek bir şekilde parlamadı. Görülenden çok daha fazlası var ya da onu bu kadar sevemezdim” dedi.