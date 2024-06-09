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        Palet ve seramik deposunda yangın

        İzmir Kemalpaşa'da palet ve seramik deposunda yangın çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:34 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:34
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        Palet ve seramik deposunda yangın
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        İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki palet ve seramik deposunda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir palet ve seramik deposunda meydana geldi. Çıkış sebebi hünez belirlenemeyen yangına, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle havadan helikopter ile de müdahalede bulunuldu. Yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor.

        Yangında 1 traktör ve 2 kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alanın yakınında bulunan zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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