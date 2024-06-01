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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Palaye Royale 10 Haziran'da Zorlu PSM'de

        Palaye Royale 10 Haziran'da Zorlu PSM'de

        Eşarplar, şapkalar, şallı gömlekler ve makyajlarıyla sahne performanslarını sanatsal bir deneyime dönüştüren Palaye Royale 10 Haziran'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 00:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:10
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        Palaye Royale 10 Haziran'da İstanbul'da
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        Rock N’Roll sahnesinde adeta nefesleri kesen “Lonely”, “Mr Doctor Man” ve "No Love in LA" gibi daha birçok sevilen şarkılarıyla geçmişin punk ve rock ruhunu bugünün ruhuyla harmanlayan Palaye Royale, 10 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

        Las Vegas doğumlu kardeşler Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitar) ve Emerson Barrett (davul) tarafından kurulan, güçlü vokallerinin yanı sıra eşarplar, şapkalar, şallı gömlekler ve makyajlarıyla sahne performanslarını sanatsal bir deneyime dönüştüren Palaye Royale, sinema ve felsefeden de ilham alan şarkılarıyla dikkat çekiyor. Marilyn Manson, Rob Zombie ve Stone Sour gibi dev isimlerle arenalarda performans sergileyen grup Türk müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşatmaya geliyor. Konserin biletleri passo.com.tr satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Palaye Royale
        #konser
        #müzik
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