06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, savcı görüşünü açıkladı.
Sanıklardan Can Paksoy’un maktüleyi binanın 8 katın penceresinden atarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcı, sanık Emre Paksoy hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini talep etti. Savcının verdiği yazılı mütalaa, dava dosyasına girdi.
PENCEREYE ÇIKMADAN ATLAMASI MÜMKÜN DEĞİL
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, sanıklardan Can Paksoy’un ifadelerinin birbiriyle uyumsuz olduğunu belirten savcı, bunlara itibar edilemeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Savcısı, sanığın savunmasının olayların odağında olmama ve şüpheyi üzerine çekmeme, iç güdüsüyle yaptığını ileri sürdü. Pencereden alınan parmak izlerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda maktule ait parmak izinin bulunmadığını belirten savcı, intihar ettiği iddia olunan maktulün yüksekliği 76 cm olan pencereden üzerinde dar bir elbise olduğu halde herhangi bir yere tutunup destek almadan ve pencereye çıkmadan doğrudan atlamış olmasının mümkün olmadığını belirtti.
MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ
Savcı, sanık Can Paksoy’un maktulü 8 katta bulunan odanın penceresinden atarak ölüme sebebiyet vermek suretiyle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
DNA KALINTILARINA RASTLANMADI
Savcı, sanıklardan Emre Paksoy’un ise maktülden alınan sürüntü örnekleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan raporda, sanık Emre Paksoy’a ait DNA kalıntılarına rastlanılmadığının belirtildiğini görüşünde yer verdi.
BİR KARDEŞE BERAAT İSTEDİ
Savcı yazılı mütalaasında, Sanık Emre Paksoy’un diğer sanık Can’ın maktule karşı gerçekleştirmiş olduğu, kasten öldürme eylemine müşterek fail, yardım eden ya da azmettiren olarak katıldığına yönelik mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği vurgulandı. Savcı, sanık Emre Paksoy hakkında delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verilmesini talep etti.
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