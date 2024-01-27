Pakistan İran'dan, 9 vatandaşının öldürülmesi konusunu derhal soruşturmasını istedi

REKLAM advertisement1

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesi terör olayı olarak nitelendirilerek "Bu, korkunç ve alçakça bir eylem ve kesin bir dille kınıyoruz. İranlı makamlarla temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulması ve sorumluların yakalanması istenerek bu tür korkakça saldırıların Pakistan'ın terörle mücadelesini durduramayacağı kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'a yapacağı ziyaretin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, kimliği belirsiz silahlı kişilerin İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdüğünü duyurmuştu.