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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Soru cevap Dul ve yetimler ne kadar ek zam farkı alacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Dul ve yetimler ne kadar ek zam farkı alacak?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammını emekli memurlar ile eşitleyerek yüzde 49,25'e çıkartan kanun TBMM'den geçti. Kanunla en düşük emekli aylığı da 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra emeklilere ek zam farkı ödenecek. Peki, ek zam farkı nasıl hesaplanacak? Dul ve yetim aylığı alanlara ne kadar ek zam farkı verilecek? En düşük emekli aylığı alanların ek zam farkı ne olacak? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 27.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:46
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        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN EK ZAM FARKI NE OLACAK?

        Aralık ayına kadar zaten 7500 lira emekli maaşı alıyordum. Yeni zamla 10.000 lira olacak diyorlardı. Aldığım maaş 8.505 lira. Bankaya yatırılan para 8.505 TL. Yanlış yatırılmış olabilir mi? (Mürşit G.)

        2023 yılının temmuz – aralık döneminde emekli aylığı 7.500 TL olarak ödenen SSK ve BAĞ-KUR’luların kök aylıkları ocak ayında yüzde 37,57 zamma göre hesaplandı. Bu hesaplama sonrası kök aylığı 7.500 TL’nin altında kalanlara 7.500 TL ödendi. Sizin gibi 7.500 TL’yi aşanlara ise yeni tutar üzerinden ödeme yapıldı.

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        Ek zam kanunu yürürlüğe girdikten sonra bu kez kök aylığınız yüzde 49,25 oranındaki zamma göre hesaplanacak. Bu hesaplama sonrası 10.000 TL’nin altında kalan aylıklar 10.000 TL’ye tamamlanacak. Size ocak ayında 8.505 TL maaş ödendiğine göre, ek ödeme dahil önceki kök aylığınız 6.182 TL’dir. Yüzde 49,25 zam sonrası kök aylığınız 9.227 TL’ye yükselecek. En düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’nin altında kaldığı için aylığınız 10.000 TL’ye tamamlanacak. Bu ay 8.505 TL aldığınız için ocak ayı ek zam farkı olarak 1.495 TL alacaksınız.

        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR EK ZAM FARKI ALACAK?

        Annem ve ben 2018 yılında vefat eden SSK’lı babamdan dolayı ölüm aylığı alıyoruz. Aralık ayında annem 3.750 lira, ben de 1.875 lira aldım. Bu hafta annemin hesabına 4.815 lira, benim hesabıma da 2.407 lira para yattı. Dul ve yetim aylığı alan bizlere ne kadar ek zam farkı verilecek? (Ayşe K.)

        Dul ve yetim aylığı alanlarda dosyanın bağlandığı kişinin kök aylığına göre hesaplama yapılıyor. Verdiğiniz bilgilere göre, babanızın aylığından annenizin payı yüzde 50, sizin payınız yüzde 25 görünüyor. Ocak ayı maaşı yüzde 37,57 zamma göre yatırıldı. Buna göre, temmuz – aralık döneminde babanızın kök aylığının 7.000 lira olduğu anlaşılıyor. Ek ödeme dahil 7.000 lira olan kök aylık yüzde 37,57 oranında artırılınca babanızın dosyasına ait kök aylık 9.630 TL olmuştur.

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        Kanun Resmi Gazete’de yayımlanınca babanızın dosyasına ait kök aylık bu kez yüzde 49,25 zamma göre yeniden hesaplanacak. Yeni kök aylık 10.448 TL olacak. Bu durumda annenizin payına düşen ölüm aylığı 5.224 TL’ye, sizinki ise 2.612 TL’ye yükselecek. Ek zam farkı olarak annenize 409 TL, size ise 205 TL yatırılacak.

        EMEKLİLERİN EK ZAM FARKI NASIL HESAPLANACAK?

        Benim emekli kök maaşım Ocak 2024 zamlarından önce 6.629,50 TL, ocak ayı zam oranı %37,57. Bu zamla maaşım 2.490,70 TL artıyor ve toplam 9.120,20 TL oluyor. Yüzde 4 ek ödeme 364,81 TL. Genel toplam 9.485,01 TL. Buraya kadar her şey tamam.

        Şimdi Ocak 2024 emekli zam oranı memurlar ile eşitlendi ve oran %49,25 oldu. Hesabı yeniden yapalım: 6.629,50 TL kök maaşıma %49,25 zam oranıyla 3.265,03 TL artış gelecek. Böylece kök maaşım 6.629,50 + 3.265,03 = 9.894,53 TL TL olacak. Yüzde 4 ek ödeme 395,76 ile birlikte genel toplam 10.290,29 TL olacak.

        Ocak maaşı olarak ödenen tutar yani 9.485,01 TL düşüldükten sonra (10.290,29 – 9.485,01) = 805,28 TL fark kalacak. Devletin bana ek zam farkı olarak 805,28 TL ödemesi gerekmektedir.

        Benim bu hesabımda herhangi bir yanlışlık var mı? Neden devlet bana hala 10.000 TL, yani en düşük emekli maaşı öder? (Veysel U.)

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        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında ocak ayı zammı yüzde 37,57’den yüzde 49,25’e yükseltildi. Ek zam kanunu henüz yürürlüğe girmediğinden ocak ayında emekli aylıkları yüzde 37,57 zamlı tutar üzerinden ödendi.

        Ek zamla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra emekli aylıkları bu kez yüzde 49,25 oranındaki zamma göre yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplanan tutar 10.000 TL’nin altında kalırsa, ocak maaşı olarak ödenen tutarlar 10.000 TL’ye tamamlanacak. Yeni hesaplanan tutar 10.000 TL’yi aşarsa, bu tutar yeni emekli maaşı olarak ödenecek. Hesaplanan son tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark hesaplara yatırılacak.

        Kuruşu kuruşuna yaptığınız hesaplama doğru, ama maaşınızın 10.000 lira olarak ödeneceği bilgisi yanlış. Sizin emekli aylığınız ocak – haziran döneminde 10.290,29 TL olarak ödenecek. Ek zamma dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ocak ayı için 805,28 TL fark alacaksınız.

        YENİ EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERECEKLER ZAM FARKINDAN YARARLANACAK MI?

        Emekliliği hak ettim ancak henüz emeklilik başvurusu yapmadım. Emeklilik dilekçemi kısa süre içinde vereceğim. Yeni dilekçe verecekler zam farkından faydalanacaklar mı? (Musa A.)

        TBMM’de perşembe akşamı kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan kanun uyarınca, ek zam düzenlemesi “2024 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarına” uygulanacak.

        Başka bir ifadeyle 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli olanlar ile 2024 yılında emekli olacak tüm SSK ve BAĞ-KUR’lular ek zamdan yararlanacak.

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        #ssk
        #BAĞ-KUR
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        #en düşük emekli aylığı
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