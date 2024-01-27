Galatasaray'da sıcak saatler! Sağ bek ve sol beke transferler yolda
Sacha Boey'i Bayern Münih'e göndermeye hazırlanan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Boey'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa'dan sürpriz bir ismi gündemine alırken, sol beke ise iki takviye birden düşünülüyor.
- 1
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketlendi.
- 2
Sacha Boey'in transferi konusunda Alman devi Bayern Münih'le anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına hız verdi.
- 3
Boey'in yerine sağ beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, tıpkı Boey'de olduğu gibi rotasını yine Fransız ekibi Rennes'e çevirdi.
-
- 4
Sarı-kırmızılıların, Rennes forması giyen Fransız sağ bek Lorenz Assignon'u gündemine aldığı öğrenildi.
- 5
Rennes'de ilk 11'deki yerini kaybeden 24 yaşındaki Assignon'un bu nedenle takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerine başladığı ifade edildi.
- 6
Ancak şu an için Rennes'in bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın düşündüğü meblağ arasında fark var...
-
- 7
ASSIGNON KİMDİR?
Kariyerine Rennes'in altyapısında başlayan Assignon, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'ya kiralandıktan sonra Rennes'in B takımına geri döndü. 2021-2022 sezonunda A takıma yükselen genç sağ bek, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.
- 8
Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assignon'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
- 9
SOL BEKTE BERKAY'A TEKLİF, RIDVAN VE ACUNA DA GÜNDEMDE
Öte yandan Galatasaray yönetimi, sol bek transferi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Angelino ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye en az iki takviye birden yapmak istiyor.
-
- 10
Galatasaray yönetimi bu doğrultuda Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Berkay Yılmaz için resmi teklifte bulundu.
- 11
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alman kulübünden yanıt bekliyor.
- 12
RIDVAN YILMAZ'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de görüşmelerine devam ediyor.
-
- 13
23 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray'ın sol bek listesinde hala ilk sırada yer alıyor.
- 14
Öte yandan Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Marcos Acuna oldu.
- 15
İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli yıldız için kiralama opsiyonu düşünülüyor.
-