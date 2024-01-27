Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması: Bitti sayılır!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey için transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Augsburg maçı öncesi Sacha Boey hakkında konuştu.
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"BİTTİ SAYILIR"
Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor" dedi.
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İLK MAÇI 3 ŞUBAT'TA
Öte yandan Sky Sport'ta yer alan haberde Sacha Boey'un Bayern Münih formasıyla ilk maçına 3 Şubat'ta M'gladbach karşısında çıkacağı belirtildi.
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ANLAŞMA SAĞLANDI
Alman devi Bayern Münih'in Sacha Boey transferini 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bitirmesi bekleniyor.
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Fransız futbolcu, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
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Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.
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