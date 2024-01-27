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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması: Bitti sayılır! - Galatasaray Haberleri

        Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması: Bitti sayılır!

        Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey için transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:51
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          Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Augsburg maçı öncesi Sacha Boey hakkında konuştu.

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          "BİTTİ SAYILIR"

          Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor" dedi.

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          İLK MAÇI 3 ŞUBAT'TA

          Öte yandan Sky Sport'ta yer alan haberde Sacha Boey'un Bayern Münih formasıyla ilk maçına 3 Şubat'ta M'gladbach karşısında çıkacağı belirtildi.

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          ANLAŞMA SAĞLANDI

          Alman devi Bayern Münih'in Sacha Boey transferini 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bitirmesi bekleniyor.

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          Fransız futbolcu, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

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          Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

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