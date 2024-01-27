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        Haberler Yaşam Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!

        Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:55
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          Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

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          Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.

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          İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

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          İşte buzla kaplanan göletten kareler!

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