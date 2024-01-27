Sinema gişeleri yükselişe geçti
Sinema gişeleri, yüksek ölçüde yükselişe geçti. Ocak ayının ilk dört haftasındaki izleyici sayısı, 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 39 arttı. Ayrıca; 2024'ün başından bu yana en çok izlenen 5 filmin tamamının Türk yapımı olma serisi devam etti
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'Lohusa'
Sinema gişelerindeki yükseliş sürüyor.
19 - 25 Ocak arasındaki haftadaki gişelerdeki yükseliş, bir önceki haftaya oranla % 12.3 arttı.
Üstelik; bu yükseliş, önceki haftaya oranla 23 film eksikle gerçekleştirdi.
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'Rafadan Tayfa: Hayrimatör'
2024’ün ilk 4 haftasında gişe rakamları şöyle gerçekleşti;
• 29 Aralık - 4 Ocak
Film Sayısı… 49
İzleyici Sayısı… 1.005.674
• 5 - 11 Ocak
Film Sayısı… 56
İzleyici Sayısı… 956.425
• 12 - 18 Ocak
Film Sayısı… 56
İzleyici Sayısı… 2.029.326
• 19 - 25 Ocak
Film Sayısı… 33
İzleyici Sayısı… 2.278.248
TOPLAM... 6.269.673
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'Kolpaçino 4'
Geçtiğimiz yıl; ocak ayının ilk 4 haftasında ise toplam izleyici sayısı, 4.505.729 kişi olmuştu. 2024'ün ilk 4 haftasında artış; % 39 oranında gerçekleşti.
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'3391 Kilometre'
19 - 25 Ocak arasındaki gişe rakamlarının anatomisi şöyle;
• Türk Filmleri… 2.172.199(% 95.35) / (Toplam Hasılat: 271.165.747 TL)
• Yabancı Filmler… 106.049 (% 4.65) / (Toplam Hasılat: 15.109.657 TL)
• Türk Filmleri Ortalama Bilet Ücreti Ortalaması… 124.83 TL
• Yabancı Filmler Ortalama Bilet Ücreti Ortalaması… 142.48 TL
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'Kardeş Takımı'
Haftanın en çok izlenen filmi, gösterime 19 Ocak’ta giren Gupe Özay'ın ‘Lohusa’sı oldu.
En çok izlenen 5 filmin tamamı Türk yapımları oldu.
• Lohusa… 594.423 (İlk Hafta)
• Rafadan Tayfa: Hayrimatör… 492.290 (1.595.575)
• Kolpaçino 4… 455.558 (1.184.974)
• 3391 Kilometre… 246.872 (745.937)
• Kardeş Takımı… 180.725 (İlk Hafta)
En çok izlenen yabancı film ise animasyon türündeki ‘Ördeklerin Göçü’ oldu.
Bu film, ilk hafta 71.463 kişi tarafından izlendi.
* Parantez içindeki rakamlar, gösterime önceki haftalarda giren filmlerin bugüne kadar olan izleyici sayısını gösteriyor.
* Gişe rakamları kaynak: Box Office Türkiye