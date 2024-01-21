Gupse Özay: Yardım istememizi beklemeyin

"HAYALİNE HİZMET EDEBİLMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

• İlk filmlerinizin gösterime girmesinin 10'uncu yılındasınız. Bu özel yılı 'Lohusa' ile kutluyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Gupse Özay... Onuncu senemiz miymiş? Şu an bana o kadar farkındalık yaşattın ki heyecanlandım. 10'uncu yılımızı bu güzel filmle kutlamak daha anlamlı oldu.

Kıvanç Baruönü... Bunu gerçekten bilmiyorduk. Gupse ile sürekli eski fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Ben çok yaşlanmışım, Gupse'ye "Sen hâlâ niye güzelsin?" diyorum. Demek on sene olmuş... Şimdi yüzü burada diye söylemiyorum. Gupse ile daha önce 'Görümce'yi çektik. Çalıştığım herkesi de çok seviyorum ama ben gerçekten Gupse ile kendimi çok rahat hissediyorum. Çünkü eleştiriye çok açık, çok akılcı ve aynı yere bakabiliyoruz. “Evet, sen haklıymışsın” diyebilen, istediği şeyde de direten biri... Beraber bir yemeği pişiriyor olmanın keyfi. 'Lohusa'nın hak ettiği ilgiyi görmesini çok istiyorum; kendim için değil, gerçekten partnerim, arkadaşım, oyuncum, senaristim olarak Gupse’nin hayaline hizmet edebilmeyi çok istiyorum.

Gupse Özay... Çok haklı. Senarist ve yönetmen arasındaki bu dostluk zor bulunan bir şey. Çünkü hep şu gizli egolar vardır: Senarist; “Ben çeksem daha iyi çekerdim” der. Yönetmen de “Ben yazsam daha iyi yazardım” der... Bu nettir ama biz öyle tatlı bir şey bulduk ki... Kıvanç, benimle; “Senarist burayı yazamamış” diye dalga geçiyor ve ben gülüyorum. Ya da ben; “Hocam, şu çerçeveyi neden baştan sona çekmedin?” diyorum. Birbirimize takılarak eğleniyoruz. Dolayısıyla kaygımız yok ve çok şeffaf ve tatlı bir birliktelik oluyor. Dostumla film çekiyormuşum gibi oluyor ve bu, çok eğlenceli. Bir de ikimiz de pozitif olmayı seviyoruz, sette kaostan beslenmiyoruz. Hatta birinin üzgün olduğunu görsek ikimiz de hastalanırız. İkimizin o pozitif enerjisi, çalışmaya çok güzel yansıyor. Ve ikimiz o enerjiyi koyunca daha da patlıyor.

Kıvanç Baruönü... Birbirimizi övüyor gibi oluyoruz ama Gupse’de şöyle bir durum var; ortak çalışmaya, herkesin enerjisine inanıyor. Film gösteriminde bile birisinin hakkı geçse, birisi biraz burulsa, kendisi ondan daha çok huzursuz oluyor. Hakkaniyetli olması, bana değerli geliyor. Belki de o yüzden yakın buluyorum. Ve maalesef, yıldız sinemasında bunlar kimi zaman unutulan, es geçilen şeyler oluyor. O yüzden bu kıymetli... Sadece bu yüzden bile saygı duyup yanında durmak bana doğru geliyor.