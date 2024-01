Gupse Özay: Yardım istememizi beklemeyin

"... DİYE PANİĞE GİRİYOR"

• Gupse, çok evhamlı, her şey benim kontrolüm altında olsun isteyen ‘Burcu’ karakterini canlandırdın. Genelde annelerde, “Ben her şeyi yaparım. Niye başkası yapsın?” düşüncesi var. Bu, toplumsal bir baskı mı yoksa kişiden kişiye değişiyor mu?

Gupse Özay... Bence içinde baskı da var, bir tık insansal bir ego da var. Otomobilin tekerleğini değiştirirken bile; “Yok, ben yaparım” diyen erkekler olduğu gibi kadınlarda da ise annelik konusunda; “Ben halledebilirim. Ben güçlü bir kadınım. Ben güçlü bir anneyim. Mükemmel bir anneyim” duygusu var. Baskı tarafı da şu: Önceki anneler; “Ben çok zorlandım, çok zor büyüttüm.” lafını etmek zor olduğu için genelde; “Ben, kolay büyüttüm. Bir de bunu yapıyordum” laflarını o kadar çok ediyorlar ki karşı taraftaki anneler de; “Ben, o zaman zorlandığımı hiç söylemeyeyim ki altta kalmayayım” gibi bir duyguya giriyor. Sosyal medyada inanılmaz mükemmel anneler var. Her şeyi yapıyorlar. İzleyen bazı anneler, perişan bir halde; “Eyvah! Ben çok kötü bir anneyim herhalde” diye bir paniğe giriyor. Kesinlikle zor. Kolay olması mümkün değil. Bir can var ve sana benziyor, kocana benziyor. Sana muhtaç... O aşamada bunu çok hızlı ve hafif atlatıyor olmak o kadar kolay değil gibi geliyor.

Kıvanç Baruönü... Galiba bizde şöyle bir uyum da var; bu filmi bir kadın yönetmen çekse, senaryomuz yine çok güzel, oyuncularımız çok güzel, çok güzel bir film olurdu ama ikimiz, kadın ve erkek olarak, anne ve baba olarak farklı yerlerinden bakabildik. Az önce Gupse’yi dinlerken şunu düşündüm: Annelik içgüdüsel olarak zaten hamilelik sürecinde geliyor. “Sana muhtaç” diye anlatıyor. Aslında bir yetişkine ya da bakacak birine muhtaç. Babalıksa sonradan öğreniliyor. Bebek doğduğunda baba olmuyorsunuz. Bebekle göz göze geldiğinde, kokusunu duyduğunda, altını değiştirdiğinde, vakit geçirdiğinde baba olmaya başlıyorsun. Şimdi eşim duyunca “Neler diyor?” diyecek ama şimdi yeniden baba olsam, farklı olurdum. O yüzden anne zaten ondan vazgeçemeyeceğini ve herkesten iyi bakması gerektiğini, ona muhtaç olduğunu hissediyor. Babada öyle bir durum yok. “Zaten annesi var” diyor. Bu yanlış... Bu, zaman içerisinde kuşaktan kuşağa değişecek bir şey; bir anda olacak bir şey değil.