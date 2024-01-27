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Bitlis'te etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor.

KAR YIĞININI TEMİZLİYORDU DHA'da yer alan habere göre Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan bir vatandaş, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Koşarak kardan kaçan vatandaşın temizlediği kaldırımın tekrar karla kapanması güvenlik kamerasına yansıdı.