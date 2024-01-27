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        Haberler Gündem Son dakika: Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu

        Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 35 partinin oy pusulasındaki yerlerini belirlendi. Buna göre; AK Parti 1, İYİ Parti 2, DEM Parti 9, CHP 18, MHP 31'nci sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:20
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        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
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        31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için oy pusulası belirlendi.

        Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 31 Mart seçimleri için kura çekimi yapıldı.

        YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacaktır" dedi. Bakan Yener, seçime katılacak partileri açıkladı.

        Buna göre oy pusulası şöyle oluştu:

        1 - AK Parti

        2 - İYİ Parti

        3 - Sol Parti

        4 - BBP

        5 - Memleket Partisi

        6 - Anavatan Partisi

        7 - DSP

        8 - Yeniden Refah Partisi

        9 - DEM Parti

        10 - Türkiye Komünist Partisi

        11 - Anadolu Birliği Partisi

        12 - Zafer Partisi

        13 - Halkın Kurtuluş Partisi

        14 - Türkiye Komünist Hareketi

        15 - Bağımsız Türkiye Partisi

        16 - Gelecek Partisi

        17 - Yeni Türkiye Partisi

        18 - CHP

        19 - Emek Partisi

        20 - HÜDA-Par

        21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

        22 - Ocak Partisi

        23 - Adalet Birlik Partisi

        24 - Demokrat Parti

        25 - Güç Birliği Partisi

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        26 - Millet Partisi

        27 - Milli Yol Partisi

        28 - Adalet Partisi

        29 - Genç Parti

        30 - Aydınlık Demokrasi Partisi

        31 - MHP

        32 - TİP

        33 - DEVA Partisi

        34 - Saadet Partisi

        35 - Vatan Partisi

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