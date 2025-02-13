NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin, barış görüşmelerinin bir parçası olacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını belirten Rutte, Ukrayna'nın görüşmelere en güçlü konumda başlaması gerektiğini ifade etti.

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Rutte diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Batı'nın bir ve beraber" olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizerek, NATO'nun bu konudaki rolünü vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Avrupa'nın daha fazla savunma harcaması yapması gerektiğine dair çağrısına paralel bir açıklama yapan Rutte "NATO'nun sorumluluğunun büyük parçasını Kanada ve Avrupa üstlenecek." dedi.

Hegseth ayrıca, ABD'nin Pasifik ve Çin'e odaklanacağını söyleyerek artık Avrupa'nın güvenliğinden birincil derecede sorumlu olmadıklarını belirtmişti. Rutte de Ukrayna ile ilgili ABD ile istişare hâlinde olduklarını ifade etti.

ABD SAVUNMA BAKANI: NATO'YU YENİDEN BÜYÜK YAPALIM

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'yi yeniden büyük yapalım." (MAGA) sloganını NATO'ya uyarlayan Hegseth "NATO'yu yeniden büyük yapalım." dedi.

Hegseth, NATO'nun daha güçlü olması için Avrupa'nın daha fazla katkıda bulunması gerektiğine bir kez daha dikkati çekti.