Doncic, bir maçta attığı 73 sayıyla NBA efsaneleri arasına girdi

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda. Chamberlain, 1962'de bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.