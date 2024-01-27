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        Haberler Spor Basketbol NBA Doncic, bir maçta attığı 73 sayıyla NBA efsaneleri arasına girdi - Basketbol Haberleri

        Doncic, bir maçta attığı 73 sayıyla NBA efsaneleri arasına girdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de eklendi. Sloven yıldız, NBA efsanelerinin olduğu listeye girmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:30
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        • 1

          Dallas Mavericks'in deplasmanda Hawks'ı 148-143 yendiği karşılaşmaya, 73 sayı atan Doncic damga vurdu.

        • 2

          Hawks karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

        • 3

          Sloven basketbolcu, Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'ü 133-123 yendiği maçta 70 sayı atan Joel Embiid'i geride bırakarak NBA'de bu sezonun en yüksek sayısına da ulaşmış oldu.

        • 4

          NBA'DE BİR MAÇTA EN FAZLA SAYI ATAN OYUNCU CHAMBERLAIN

          NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.

        • 5

          Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajına 6 kez ulaşma başarısı gösterdi.

        • 6

          NBA'de bir maçta 70 sayı barajına ulaşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Doncic dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell, Devin Booker ve Joel Embiid yer alıyor.

        • 7

          KOBE BRYANT 81 SAYIYLA İKİNCİ SIRADA

          Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

        • 8

          NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda. Chamberlain, 1962'de bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.

        • 9

          NBA'de bir maçta 70 sayı barajına ulaşan oyuncular şu şekilde:

          Sıra Oyuncu Sayı Takım Yıl
          1 Wilt Chamberlain 100 Philadelphia Warriors 1962
          2 Kobe Bryant 81 Los Angeles Lakers 2006
          3 Wilt Chamberlain 78 Philadelphia Warriors 1961
          4 Wilt Chamberlain 73 Philadelphia Warriors 1962
          5 Wilt Chamberlain 73 San Francisco Warriors 1962
          6 David Thompson 73 Denver Nuggets 1978
          7 Luka Doncic 73 Dallas Mavericks 2024
          8 Wilt Chamberlain 72 San Francisco Warriors 1962
          9 Elgin Baylor 71 Los Angeles Lakers 1960
          10 David Robinson 71 San Antonio Spurs 1994
          11 Donovan Mitchell 71 Cleveland Cavaliers 2023
          12 Damian Lillard 71 Portland Trail Blazers 2023
          13 Wilt Chamberlain 70 San Francisco Warriors 1963
          14 Devin Booker 70 Phoenix Suns 2017
          15 Joel Embiid 70 Philadelphia 76ers 2024
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