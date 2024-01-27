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        Haberler Dünya ABD Senatosu'ndan, F16'ların Türkiye'ye satışına yeşil ışık

        ABD Senatosu'ndan, F16'ların Türkiye'ye satışına yeşil ışık

        ABD Kongresi Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Ben Cardin, F16'ların Türkiye´ye satışına onay vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı dün satışa onay verildiğine dair Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:00
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        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
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        ABD'nin diğer ülkelere silah satışında yetki sahibi ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Ben Cardin, "İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanması yönündeki önemli oyu için TBMM'yi ve bunu imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir ediyorum" dedi.

        Cardin´in F16´ların Türkiye´ye satışına onay vereceği vurgulanan açıklamada "Türkiye ile ilişkilerimizde bu yeni bölümü başlatmayı, NATO ittifakını genişletmeyi ve Rusya'nın barışçıl komşularına karşı devam eden saldırganlığına karşı koymak için küresel müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

        Görsel:DHA
        Görsel:DHA

        ABD MAKAMLARI DÜN RESMEN BİLDİRDİ

        Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in NATO’ya katılım Protokolü'nün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair Onay Belgesini dün Washington’da teslim edildi. ABD makamları da bu bağlamda F16 tedarik ve modernizasyon talebini Kongre’ye resmen dün bildirdi.

        Resmi kaynaklar bunun rutin bir uygulama olduğunu bildirirken, çok taraflı bir anlaşmalarda revize edildiğinde benzer yöntemlerin izlendiğini, Finlandiya için de aynı uygulamanın yapıldığını ifade etti.

        23 MİLYAR DOLARLIK PAKETİN ONAYI

        ABD Dışişleri Bakanlığı ise dün ABD Kongresine resmi bilgilendirme yaparak ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin Türkiye´ye yapılacak olan 23 milyar dolarlık F16 ve modernizasyon paketini onayladığını belirtmişti.

        ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Dışişleri Bakanlığı, F-16 Uçağı Alımı ve Modernizasyonu ile ilgili ekipmanların Türkiye Cumhuriyeti'ne tahmini 23,0 milyar ABD Doları tutarında olası bir Yabancı Askeri Satışının onaylanması yönünde karar almıştı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli bilgilendirmeyi bugün yaptı" denilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #f16
        #türkiye
        #ABD
        #dünya
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