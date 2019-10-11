11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'nın Suriye sınırının kuzeydoğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan'dan da destek geldi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada İmran Han'ın Erdoğan'a, "Pakistan Türkiye'nin terörizmle bağlantılı endişelerini ve karşı karşıya kaldığı tehditleri tamamıyla anlıyor" dediği kaydedildi. Han görüşmede, Türkiye'nin güvenlik ve bölgesel istikrar için sergilediği çaba ile Suriye krizinin barışçıl şekilde çözümü için dua ettiğini sözlerine ekledi.
Barış Pınarı Harekatı'na son olarak Katar'dan destek gelmişti. Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhamed el Atiyye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde operasyonu desteklediklerini vurgulamıştı.
DÜNYAYA KEŞMİR TEPKİSİ
Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukanın dünya medyasında yer almamasını eleştirerek, "Uluslararası medyanın Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum" değerlendirmesini yaptı.
Han Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti. Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir'de yaşadığını vurgulayan Han, "Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir'deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.
Han, Cammu Keşmir'in iki ayı aşkın bir zamandır abluka altında olduğuna dikkati çekerek, "İki aydan uzun zamandır zamandır iletişim kısıtlanıyor, aralarında siyasi liderlerin ve çocukların bulunduğu binlerce insan hapsedildi. İnsani kriz büyüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı. Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
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