Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Katar Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, El Atiyye konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Akar, operasyonla ilgili bilgi paylaşımında bulunurken harekatın, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde yapıldığını vurguladı. El Atiyye de Akar'a harekatı desteklediklerini söyledi.

FİLİSTİN YALANLAMIŞTI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, ülkesinin 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığına yönelik haberler üzerine bir açıklama yaparak, "Harekatı kınayan bir açıklamada bulunmadık" demişti.

Son olarak Arap Birliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere 12 Ekim'de dışişleri bakanları seviyesinde toplanacağını duyurmuştu.

BM'DEN DE KINAMA ÇIKMADI

Avrupa Birliği üyesi 5 ülkenin talebiyle Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere dün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de (BMGK),konseyi daimi üyesi ABD ve Rusya'dan gelen vetoların ardından 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kınama çıkmamıştı.

TSK'nın Suriye operasyonuna şu ana kadar Macaristan, İspanya, KKTC ve Katar destek verdi. Operasyona karşı olduklarını belirten ülkeler ise ABD, Suudi Arabistan, İsveç, Almanya, Fransa, Hollanda, Mısır, Kanada, Danimarka, İran ve Finlandiya.