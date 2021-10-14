Pakistan'da sosyal medyaya sıkı denetim

Yerel basındaki haberlere göre, Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarının 3 ay içerisinde ülkede ofis açması ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansına (PTA) kayıt olması gerektiği belirtildi.
Yeni değişiklikle birlikte, sosyal medya platformlarında İslam dinine, ülkenin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkenin bütünlüğüne karşı içeriklerin paylaşılmasına ve canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformları da söz konusu kurallara aykırı içerikleri PTA’nın yönlendirmesiyle 48 saat içerisinde kaldıracak. Bu kuralları yerine getirmeyen sosyal medya platformları 3 milyon dolar ceza ödeyecek.
'AHLAK DIŞI' İÇERİKLERE CEZA
Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Aminul Hak, yeni sosyal medya kurallarıyla Pakistanlı kullanıcıların tam olarak ifade özgürlüğüne sahip olacağını ve bu kuralların Pakistanlı kullanıcılarla sosyal medya örgütleri arasında ilişki kurmada önemli rol oynayacağını söyledi.
Hak, aşırılık, terör, nefret suçu, pornografi ve şiddet içerikli canlı yayınların yasaklanacağını, sosyal medya platformlarının da ülkenin güvenliğine ve onuruna karşı içerikleri kaldıracağını ifade etti.
Hak ayrıca ahlak dışı ve müstehcen içeriklerin yayılmasının cezalandırılabilir suç sayılacağını, ülkenin kültürüne veya herhangi bir kişiye karşı içeriklere de izin verilmeyeceğini belirtti.
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