Paylaşımına duygusal bir not düşen 46 yaşındaki Özlem Kaymaz, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Hollanda'da böyle geçti. Bazen öylesine yoruluyor, ümidimi kaybediyor ve bin parça oluyorum ki... Sonra bakıyorum atmış elini omzuma, 'Yok' diyor gözleri vazgeçmek yok!Kendinden vazgeçen hayattan ümidi keser... Vaziyet belli , yolcu yolunda... Bir süre daha taş, toprak, yol var önümüzde, olsun!

Bu da gelir, geçer derken bilinçli tercihler ile ilerlemeye devam. Büyük bir mücadele, zorlu bir cephe, şükür inancımız tam. 'Buna da şükürler olsun' diyerek, adım adım sonuca giden serüvende yan yana ve tüm seven, sevgiyi, şükrü bilen kalplerle el ele çok daha güçlüyüz.