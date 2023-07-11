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        Özkan Uğur cenazesinde o isim dikkat çekti! Bir an olsun ayrılmadı!

        Lenf kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tüm Türkiye'nin gözyaşlarına boğulduğu cenazede gasilhaneden beri tüm süreçlerde yer alan bir isim dikkat çekti.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 16:43
        • 1

          Lenf kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur, bugün Taksim AKM'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta isim törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

        • 2

          Özkan Uğur'un vefatından beri hem taziye evinde hemde gasilhaneden cenazeye, defin anına kadar tüm süreçte orada olan bir isim dikkat çekti.

        • 3

          Fotoğraf: Anadolu Ajansı

          Usta sanatçının cenazesinin gasilhaneden alınıp tören yerine oradan camiye oradan da Karacaahmet Mezarlığı'na götürülmesi sırasında tabutun yanından ayrılmayan Ozan Güven dikkat çekti. 

        • 4

          Fotoğraf: Anadolu Ajansı

          Ozan Güven, Özkan Uğur ile birçok projede yer almıştı. Güven, vefat haberini aldığı andan itibaren acılı ailenin yanından ayrılmadı. 

        • 5

          Fotoğraf: Anadolu Ajansı

          Gasilhaneden, tören alanına, daha sonra camiye ve oradan da defin alanına kadar tabutun yanından bir an olsun ayrılmayan Ozan Güven'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.

        • 6

          Fotoğraf: Anadolu Ajansı

          Özkan Uğur ve Ozan Güven, A.R.O.G, Arif V 216, G.O.R.A. , Yahşi Batı, Pek Yakında, Karakomik Filmler 1-2 gibi birçok projede birlikte rol almışlardı.

        • 7

          Özkan Uğur'un cenazesine katılan isimler arasında başta 52 yıldır yol arkadaşları olan Fuat Güner, Mazhar Alanson, usta sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Algöz, Acun Ilıcalı, Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli, Gökhan ve Hakan Özoğuz, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Borak Akkaş, Aras Bulut İynemli gibi çok sayıda seveni yer aldı.

        • 8

          Fotoğraf: DHA

        • 9

          Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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          Fotoğraf: DHA

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