Özhaseki'den İstanbul için kentsel dönüşüm açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul için özel bir kentsel dönüşüm yasası çıkarmayı planladıklarını belirterek, "Şahsi fikrim kentsel dönüşüm kararında yeter sayısının yüzde 50'ye kadar inmesi gerektiği yönünde. Yasa çıkararak kentsel dönüşümün önünde engel olan tüm yasal boşlukları tıkayacağız" dedi. Özhaseki, gerekirse Meclis'in özel bir oturumla toplanabileceğini de söyledi.

Ayrıntılar birazdan...