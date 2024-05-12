Özhan Pulat: Özveri ve mücadele galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından hemen MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

"OYUNCULARIN MÜKEMMEL ÖZVERİSİ VE MÜCADELESİ GALİBİYETİ GETİRDİ"

Rakiplerini analiz ettiklerini dile getiren Pulat, "Oyuncularımıza şunu söyledik; 'Evet ön tarafta çok güçlü bir Ankaragücü var, çok coşkulu ama biz doğru savunmayı yaparsak ve inanırsak bu maç bize hiç uzak değil' dedik. Oyuncular, bizim oyundan hiç kopmadığımız ve inancımızı gördü. Değişikliklerimizle oyuna hep hareket getirmeye çalıştık. Çok şükür bugün hem yaptığımız değişiklikler hem oyuncuların mükemmel özverisi ve mücadelesi bize bu galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

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Pulat, futbolcularından Dele-Bashiru'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonun gol olması durumunda maçın farklı bir şekilde bitebileceğine dikkati çekti.

Rakibe top verdiklerini ancak ceza sahası içi aksiyonlarında çok daha etkin olduklarını vurgulayan Pulat, "Tam anlamıyla oyuncular bizim ne oynamak istediğimizi görüp ona göre oynadılar. Oyuncularımızın emeklerine sağlık. Tüm Hatay halkına armağan olsun." diye konuştu.