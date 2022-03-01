Çocuğunuz; sosyal ortamlarda utangaç mı davranıyor, yardım istemekten çekiniyor mu? Eleştirilere karşı aşırı hassas tepkiler veriyor ya da stresle başa çıkamıyor mu? Bu belirtilerin bir veya birden fazlasına vereceğiniz cevap “evet” ise çocuktaki özgüven duygusunun güçlendirilmesi gerekiyor. Özgüven duygusunun çocuğa kazandırılmasında en büyük etken anne ve babalar olurken, bu süreçte çocuğa kendisinin değerli olduğunu hissettirmek ve çevresiyle iletişim kurmasına yardımcı olmak gerekiyor. Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu ise ebeveynlere çocuğun özgüveninde en büyük payın kendilerine ait olduğunu vurguluyor.
Özgüvenli çocuklar yetiştirmek için 6 önemli maddeyi Murat Karcıoğlu sıraladı:
Çocuğunuzu kendi geçmişinizle yargılamayın
Bireyler; kendi çocukları dünyaya geldiğinde içindeki uyuyan çocuğu uyandırır. İçimizdeki çocuk geçmişte ne kadar incinmiş ve kırılmışsa ya kendi çocuğumuzla yaramızı tedavi etmeye çalışırız ya da çocukça bir intikam duygusuyla çocuğumuza yaklaşırız. Karcıoğlu; çocukların özgüvenini en çok zedeleyen şeyin ebeveynlerin geçmişte kendi yapamadıklarını çocuklarından yapmasını bekleyerek onların bağımsız bir birey olduğunun unutulmasından kaynaklandığını belirtiyor.
İçgüdüsel ana - babayla vedalaşın
Günümüzde çocukların gereksinimlerini karşılamada kendi ana-babamızdan öğrendiğimiz birtakım değerlerin modası geçeli çok oldu. Bu yüzden çocuklarınızla kuracağınız ilişkide içgüdüsel olarak davranmaktan kaçınmalıyız. Yani artık kızını dövmeyen dizini döver değil; evladını övmeyen dizini döver veya dayak cennetten çıkmamıştır, kimsenin vurduğu yerde de gül bitmez şeklinde bir evrimleşmeye gittiğimizi göz ardı etmeyiniz.
Düşleriniz varsa peşinize düşen çocuklarınız da var demektir
Anne - babalar olarak yaşamınızın tek kaynağını çocuklarınız oluşturuyorsa çocuklarınızın omzuna taşıyamayacakları bir yük bindirmişsiniz, demektir. Çocuk, zamanla kendisini tek mutluluk kaynağı olarak gören ebeveynlerini mutlu etmeye adayacak ve kendini yetersiz hissettiğinde suçluluk duygusuna kapılıp özgüveni zedelenecektir. Ebeveynler olarak kendi potansiyelinizi ortaya çıkarıp kullanmaktan korkuyorsanız çocuğunuzu onurlu bir bahane olarak kullanmayınız.
Çocuğunuzun ufkunun üstünü örtmeyin
Günümüzde ebeveynler; hayatta risk almaktan kaçınan, tekdüze bir yaşama zorlanan çocuklar yetiştirmekte. Çocuğunuza biçtiğiniz yaşam tarzı heyecandan yoksun ama güvenilir olması çocuğun ufkunu köreltir. Zamanla da tehlikeli durumların yarattığı korkunun çocuklarımızı ele geçirmesine neden oluruz. Çocuklar, yönlendirilip cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Önemli olan başarı değil; başarısız olma korkularıyla başa çıkmalarını sağlamaktır.
Sevginizde cömert olun
Çocuklar, asıl hak ettiklerinde değil; hak etmediklerini düşündükleri zamanlarda sevgiye ihtiyaç duyarlar. Sevginin gerektiği gibi ifade edilmemesi çocuğunuzla iletişiminizde doğabilecek fırsatlara engel teşkil eder. Ebeveynleri tarafından yeterli sevgiyi görmeyen çocuklar, sevgiyi yanlış kişilerde ve yanlış şeylerde aramaya başlar. Unutmayın ki ebeveyni tarafından sevilen çocuklar, kendini sever. Onların yaşamında onlara koşulsuz sevgi sunun ki sizin yaşamınızda size yaşattıkları sıkıntıya karşın buna değdiklerini bilsinler.
Kaş yapayım derken göz çıkartmayın
Çocuğunuzun bir işin üstesinden tek başına gelemeyeceklerini düşünerek, onların mutsuz olmasına razı olmayıp yardım elinizi çocuğunuza uzatarak çocuğunuzun kendine duyduğu saygıyı zedelemesine neden olursunuz. Çocuğunuzun yaşamış olduğu problemli durumlar karşısında onu gerekenin dışında teselli etmek veya ona gereksiz önerilerde bulunmak yanlış veya hatalı bir şey yaptığının alt mesajını verir.
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