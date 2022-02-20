Nasıl bir ebeveynsiniz?

Aileler bilerek ya da bilmeyerek; otoriter, demokratik, izin verici ya da ihmalkar başlıkları altında ele alınan ebeveynlik tarzları ile çocuklarının ileride nasıl bir birey olacağına etki ediyor. Ebeveyn tarzlarının kabaca; ailenin çocuğu ne kadar kontrol ettiği ve katı disiplin uyguladığı ile ne kadar sevgi ve ilgi gösterdiği üzerinden sınıflandırılabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuklarına hiç 'hayır' demeyen aileler var. Bu tür kişilerin kendi çocukluklarında aşırı katı ebeveynler tarafından büyütüldüğünü görüyoruz" dedi. "Çocuğa 'hayır' demediğimiz zaman hiçbir kural da koymamış oluyoruz. Çocuk o zaman sınırlarını bilmiyor ve ileride kendisi de 'hayır' demeyi öğrenemiyor" şeklinde konuştu.
Tutarsızlık çocuğa manipülasyonu öğretiyor
Peki çocuğa doğru bir şekilde kurallar koymanın yolu nedir? Kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk yetiştirmek için ailenin önce güvenli, sevgi, şefkat ve saygı dolu bir ortam oluşturması gerektiğini belirten Seçkin "Dengeli bir ebeveyn çocuğa temel yaşam ilkelerini aktaran bir aracıdır. Etik değerleri öğretmek için 0-5 yaş çok önemli bir dönem" dedi. Anne-babanın ortak bir yol benimsemesi gerektiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Aksi taktirde çocuk anneye farklı babaya farklı davranarak manipülasyonu öğrenir" şeklinde konuştu.
"Proje çocuk yetiştirmeyin"
Korumacı ebeveynliğin de çocuğun büyümesine ket vurduğu uyarısında bulunan Dr. Şirin Seçkin "Bu modelde anne baba helikopter gibi çocuğun başında sürekli gözlemliyor bir şey olursa diye. Ama hayat böyle bir şey değil bizim amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk yetiştirmek" dedi. Son zamanlarda çocukların her anının çeşitli derslerle doldurularak 'proje çocuk' haline getirildiğine dikkat çeken Dr. Seçkin "Çocuğu donanımlı yetiştirmek iyi bir şey ama çocuk bir müessese değil. Proje çocuklarda ciddi eksiklikler olabiliyor" şeklinde konuştu.
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