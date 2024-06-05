Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na TBB daveti

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Türkiye Belediyeler Birliği'nde bugün seçim yapılacak. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olması beklenen seçim öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak, TBB'de İYİ Parti'nin de temsil edilmesi için teklif sundu.

Özel, TBB seçimlerinde İYİ Parti'ye 1 encümen üyeliği teklif etti. Bu kapsamda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 14 TBB encümeninden biri olması konusunda mutabakata varıldı.

TBB'de sadece 2 delegesi bulunan İYİ Parti'nin, mevzuata göre encümen hakkı bulunmamasına karşın CHP lideri Özel'in kapsayıcı bir yönetim oluşması için hassasiyet gösterdiği bildirildi.