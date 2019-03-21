'Özgür Dünya'ya 'Cosplay' partisi

Faruk Aksoy'un Medyapım ve Ay Yapım'la birlikte yapımına imza attığı 'Özgür Dünya' için bir 'Cosplay' partisi düzenlendi. Gösterime 22 Mart'ta girecek olan 11 milyon TL bütçeye sahip film, beyazperdeye bir başarı hikâyesini Şevki Es'in yönetmenliğinde yansıtacak.

Harbiye'deki bir gece kulübünde düzenlenen 'Cosplay' partisine Faruk Aksoy, Fatih Aksoy, filmin oyuncuları Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk, Murat Serezli, Martin Nadin'in yanı sıra konuk olarak Şahnaz Çakıralp ve Seçkin Piriler katıldı.