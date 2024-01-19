"YANLIŞ ANLAYANLAR OLMUŞ"

Gelen mesajların ardından konuyla ilgili konuşan Özgün Uğurlu, eşi Nida Karaçar ve oğlu Ediz ile otomobilin içerisinde çektiği videoda boşanma iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: Herkese günaydın. Birkaç gün storylerinizi biraz meşgul edebilirim, malum yeni şarkımız çıktı. Çıktıktan sonra şarkının sözünü paylaştım. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar, şarkının sözün sadece. Zaten Allah korusun Nida beni terk ederse yazmam, story atmam Instagram'a.

Fotoğraflar: Instagram