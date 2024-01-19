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        Haberler Magazin Özgün Uğurlu'dan Nida Karaçar ile boşanacağı yönündeki iddialara cevap - Magazin haberleri

        Özgün Uğurlu'dan boşanma iddialarına cevap

        2012'de evlenen 2015'te de oğulları Ediz'i kucaklarına alan Özgün Uğurlu ile Nida Karaçar'ın boşanacağı ileri sürülmüştü. Çift, ayrılacakları yönündeki iddialara açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:03
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          Kendisi gibi müzisyen olan Nida Karaçar ile 2012'de evlenen Özgün Uğurlu, 2015'te oğlu Ediz'i kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı.

        • 2

          Eşi Nida Karaçar ve oğlu Ediz ile mutlu aile anlarını sık sık yayımlayan Özgün Uğurlu, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir mesaj ile gündeme geldi.

        • 3

          "BİZE AYRILIK KARARI YAKIŞMADI"

          Özgün Uğurlu, yeni şarkısında yer alan "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" sözlerini yayınlamasının ardından eşiyle boşanma kararı aldığı iddiaları ortaya atıldı.

        • 4

          "YANLIŞ ANLAYANLAR OLMUŞ"

          Gelen mesajların ardından konuyla ilgili konuşan Özgün Uğurlu, eşi Nida Karaçar ve oğlu Ediz ile otomobilin içerisinde çektiği videoda boşanma iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: Herkese günaydın. Birkaç gün storylerinizi biraz meşgul edebilirim, malum yeni şarkımız çıktı. Çıktıktan sonra şarkının sözünü paylaştım. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar, şarkının sözün sadece. Zaten Allah korusun Nida beni terk ederse yazmam, story atmam Instagram'a.

          Fotoğraflar: Instagram

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