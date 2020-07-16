"SAYENDE HİÇ KEŞKEM YOK"

Eşi ile yer aldığı kareleri yayınlayan Edis, şu ifadeleri kullandı:

Hep 'İyi ki'ler var hayatımın senden sonrasında... Yolumu sana çıkartan iyi, kötü, her bir kararıma, mutlu, mutsuz her bir günüme, hatalarıma, doğrularıma, şükürler olsun. Sayende hiç 'Keşke'm yok. Sen ve oğlumuz, beni dünyanın en mutlu insanı yaptınız. Aşkım benim... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.